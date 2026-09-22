Küresel petrol piyasalarını baskılayan jeopolitik krizlerde ardı ardına yumuşama sinyalleri geldi.

Suudi Arabistan’da İHA saldırısı sonrası kapatılan Doğu-Batı Boru Hattı’nda düşük hızda da olsa pompalama işlemlerine başlandığı ve Yanbu limanından ihracatın yeniden devreye gireceği bildirildi.

Eş zamanlı olarak İran'ın, ABD'nin askeri baskıyı azaltması şartıyla Hürmüz Boğazı'nı yedi gün içinde açabileceğini bildirmesi fiyatlardaki tansiyonu düşürdü.

Çifte gelişmenin ardından güne 102 dolar seviyesinden başlayan Brent petrol 97,54 dolara gerilerken, ABD ham petrolü de 89,72 dolara kadar çekilerek sert düşüş kaydetti.

İHRACAT YENİDEN BAŞLAYABİLİR

Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa göre Salı günü ilerleyen saatlerde Kızıldeniz’deki Yanbu limanından ihracata yeniden başlayabilir.

Reuters'a konuşan kaynaklardan ikisi, boru hattının düşük bir hızda pompalama yaptığını söyledi. Devlet enerji şirketi Suudi Aramco, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

13 Eylül'de Husilerin başlattığı İHA saldırıları, Suudi Arabistan'ı Doğu-Batı Boru Hattı'nı kapatmaya zorlamış ve limanındaki ham petrol yüklemeleri durdurulmasına neden olmuştu.

Husiler, boru hattı üzerindeki 2 pompa istasyonunu vurarak milyonlarca varil petrolün ihracatının durmasına sebep olmuştu.

PETROLÜ RAHATLATAN HABERLER GELDİ

Petrolün üzerindeki baskıyı rahatlatan başka bir haber de Hürmüz Boğazı'ndan geldi. İranlı bir yetkili, Boğazı 7 gün içinde açabileceklerini söyledi.

Japon Kyodo News’in aktardığı, ismi açıklanmayan bir İranlı yetkiliye göre İran, ABD’nin askeri baskıyı hafifletmek için ilk adımları atması halinde Hürmüz Boğazı’nı yedi gün içinde yeniden açmayı teklif etti.

Aracılarla Washington’a iletilen teklif, savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi yönünde müzakerelerin yeniden başlatılmasını öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da New York'taki BM Genel Kurulu'nda görüşeceği iddiaları yayılmıştı.

Yetkili, bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu belirtti. Ancak BM Genel Kurulu’nda Trump ile Pezeşkiyan arasında bir görüşme yapılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

PETROLDE SON DURUM

Petrol fiyatları gelen haberlerin ardından nefes aldı. Sabah seansında 102 dolarla başlayan brent petrol, peş peşe gelen haberler sonrasında sert düşüş yaşadı. Brent petrol bugün TSİ 13.18'de 97,54 dolar seviyesine geriledi.

Ham petrol fiyatlarında da sert düşüşler görüldü. Ham petrol bugün TSİ 13.18'de 89,72 dolar seviyesinde bulunuyor.

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