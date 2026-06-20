Meteoroloji uzmanları, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece arasında artacağını tahmin ederken, vatandaşları bekleyen üç tehlikeye karşı uyardı. Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini etkisi altına alacak sistemle birlikte kuvvetli rüzgar, sağanak ve toz taşınımı aynı anda etkili olacak.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yanı sıra Balıkesir'in kuzeyi ile Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların özellikle Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı çok dikkatli olması gerekiyor.
SAATLİ UYARI YAPILDI
Aylardır bir arada görülmeyen bu hava olaylarının gün içindeki seyri, Meteoroloji tarafından saat saat haritalandırılarak paylaşıldı. Sabah 06.00 ile 12.00 saatleri arasında güne başlarken Marmara, Ege ve Akdeniz hattında rüzgar ve yağış etkisini hissettirmeye başlayacak. Eş zamanlı olarak Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde rüzgarla birlikte toz taşınımı harekete geçecek.
Günün en kritik anları ise 12.00 ile 18.00 saatleri arasında yaşanacak. Bu zaman diliminde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış dalgası en üst seviyeye ulaşırken, Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli rüzgarlar sertleşecek. Doğu kesimlerde ise güneyli kuvvetli rüzgarların fırtına hızına erişmesi bekleniyor.
Akşam 18.00'den gece yarısına kadar olan süreçte, yağışlı sistem güneybatı kesimlerdeki Isparta, Burdur ve Denizli çevrelerinde yoğunlaşarak etkisini sürdürecek. Karadeniz kıyı şeridinde de gök gürültülü sağanak geçişleri devam edecek. Gece yarısından sabah 06.00'ya kadar geçen sürede ise sistem etkisini büyük ölçüde kaybedecek ve ülke genelinde hava durulacak.