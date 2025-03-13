

İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart 2024'te rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti. Tedavinin iyi gitmesiyle İnanır 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılmış, 4 Nisan'da da taburcu edilmişti.

Geçen yıl ağustos ayında ise akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Kadir İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı iddia edilmişti.

Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural bu söylentiyi yalanlamıştı: "Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum."

"HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

Sağlığına kavuşan ve fizik tedavi gören 75 yaşındaki sanatçının son hali ortaya çıktı. SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, X hesabından Kadir İnanır ile bir fotoğrafını paylaştı.

Taş, "Sevgili Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural'ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor" ifadelerini kullandı.