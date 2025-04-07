Bulgaristan’ın en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Bulgargaz, Türkiye’nin Botaş şirketine olan büyük borçları nedeniyle iflasın eşiğine gelmiş durumda. Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, özellikle 2023 yılında imzalanan doğalgaz işbirliği anlaşmasının, ülkenin finansal dengesini olumsuz etkilediğini ve şirketin bu borçlarla başa çıkamaması halinde ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşabileceğini ifade etti.

ŞİRKET 5,6 MİLYAR TL ZARAR BEKLENTİSİYLE KARŞI KARŞIYA

Bulgargaz, 2024 yılı için 280 milyon leva (yaklaşık 5,6 milyar TL) zarar beklentisiyle karşı karşıya. Şirket, Türkiye’nin Botaş şirketine olan borçlarının giderek arttığını belirtiyor.

Bulgaristan Enerji Bakanı Stankov, mevcut borç miktarının 220 milyon leva olduğunu ve bu rakamın önümüzdeki dönemde 250 milyon leva'ya çıkmasının beklendiğini ifade etti.

9 AYDIR ÖDEME YAPILMIYOR

Ayrıca, son dokuz aydır ödeme yapılmaması nedeniyle borçların arttığını, bu durumun Bulgaristan’ın enerji sektöründe ciddi istikrarsızlık yaratacağını belirtti.

Bulgargaz’ın, Botaş ile yaptığı sözleşmeye göre "al ya da öde" maddesini eleştiren Bakan Stankov, bu şartların, Bulgaristan’ın gaz altyapısını kullanmasa dahi ödemeleri zorunlu kıldığını vurguladı. Bu durumun şirketin mali durumunu daha da ağırlaştırdığına dikkat çekti.

Bulgargaz’ın ödeme sıkıntıları devam ederken, Bulgaristan hükümeti, sorunu çözebilmek adına Türk yetkililerle görüşmeler yapmayı planlıyor. Nisan ayında Türkiye ile bir araya gelmesi beklenen Bakan Stankov, söz konusu anlaşmanın revize edilmesi gerektiğini belirterek, gerekirse tahkime başvurulabileceğini ifade etti. Bu gelişmelerin, iki ülke arasındaki enerji işbirliğini ve Bulgaristan’ın doğalgaz teminini nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.