11 Ekim 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı hız kesmedi. Kanal D'de Daha 17, NOW'da Ömür Usta, TRT 1'de Teşkilat izleyici karşısına çıktı. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekrana gelirken Show TV ve Star TV'de de filmler yayınlandı. Gecenin sonunda Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralama belli oldu.

11 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

11 Ekim Pazar gününe ait reyting sonuçlarına göre Daha 17, Total ve ABC1 kategorilerinde birinci sırada yer aldı. Dizinin aylardır sürdürdüğü liderlik AB grubunda sona erdi.

NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta, yayınlanan üçüncü bölümüyle AB kategorisinde zirveye yerleşti. Yapım, Total ve ABC1 sıralamalarında ise ikinci oldu.

ÖMÜR USTA'DAN DAHA 17'YE AB SÜRPRİZİ

Daha 17, yayın hayatına başladığı günden bu yana izleyiciden yoğun ilgi görmüş ve pazar akşamlarının iddialı yapımları arasında yer almıştı. Ancak Ömür Usta'nın yükselişi, iki dizi arasındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıdı.

AB grubunda birinciliği elde eden Ömür Usta, rakibinin zirvedeki yerini sarsarken Daha 17 diğer iki kategoride liderliğini korudu.

TEŞKİLAT ÜÇ KATEGORİDE DE ÜÇÜNCÜ

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat ise 11 Ekim akşamı Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında üçüncü sırada yer aldı.

Böylece pazar akşamının reyting tablosunda Daha 17 iki kategoride zirveyi korurken, Ömür Usta AB grubunun birincisi oldu. Teşkilat ise üç kategoride de üçüncü sıraya yerleşti.