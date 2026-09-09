Ukrayna'da Rus balistik füzelerini durdurabilecek önleyici sistemlerin yetersizliği, savunma hattında kritik bir krize yol açıyor. İngiliz yayın organı The Economist'te yer alan bir analize göre, Rus savunma sanayisi ayda yaklaşık 60 Iskander-M ve 40 RM-48U olmak üzere toplamda 100 adede kadar balistik füze üretmeyi başarırken, Ukrayna'nın elindeki Patriot hava savunma stokları tükenme noktasına geldi.

Balistik füze tehdidinin insansız hava araçlarına kıyasla çok daha karmaşık bir boyuta ulaştığı ülkede, ağustos ayının ilk sekiz gününde fırlatılan 57 balistik füzeden yalnızca birinin düşürülebilmiş olması durumun vahametini gözler önüne seriyor.

İRAN KRİZİ UKRAYNA'YI ETKİLEDİ

Ukrayna, 28 Ağustos'ta Batılı müttefiklerin sağladığı kısıtlı sayıdaki PAC-3 mühimmatı sayesinde 7 balistik füzeyi imha ettiğini duyursa da uzmanlar yakın gelecekte yeni ve kapsamlı mühimmat teslimatlarının gerçekleşmesini olası görmüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri hamlelerinin Amerikan ordusunun kendi Patriot stoklarını eritmesi ve üretimin sınırlı kalması nedeniyle, müttefik ülkelerin ellerindeki savunma sistemlerini Ukrayna'ya devretmekte isteksiz davrandığı ifade ediliyor.

Avrupa cephesinde ise kısa vadede çözüme kavuşması zor olsa da bazı gelişmeler göze çarpıyor. Ukrayna'nın bu yılın sonlarına doğru birkaç eski Fransız-İtalyan SAMP/T hava savunma bataryası ile Aster önleme füzelerini teslim alması, önümüzdeki yıl ise bu sistemin sekiz adet yeni SAMP/T NG versiyonuna kavuşması planlanıyor.

Son güdüm aşamasında manevra yapabilen Rus füzelerini takip edebilecek gelişmiş bir radara sahip olan yeni sistem, birim maliyetinin Patriot'a kıyasla yarı yarıya ucuz olmasıyla da dikkat çekiyor.

SAVAŞ ALANINDA KENDİNİ KANITLAYAMADI

Ancak askeri uzmanlar ve füze analistleri, SAMP/T NG sisteminin henüz gerçek bir savaş alanında etkinliğini kanıtlamadığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Füzelerin üreticisi konumundaki Avrupa ortaklığı MBDA'nın yıllık 300 füze kapasitesine ancak 2028 yılında ulaşabilecek olması ve Almanya'da lisanslı üretimine başlanacak PAC-2 önleme füzelerinin sınırlı adedi, mevcut tablonun kısa vadede Ukrayna lehine değişmesini oldukça zorlaştırıyor.