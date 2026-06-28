RiseGuide adlı şirket, sekiz hafta sürecek Avrupa turu kapsamında istihdam edeceği çalışana aylık 3 bin dolar (yaklaşık 139 bin TL) maaş ödeyeceğini açıkladı. Bu duyuru, küresel ölçekte iş arayanlar ve kariyer fırsatı takip edenler için alışılmışın dışında yeni bir istihdam modelini başlattı.

8 AVRUPA ŞEHRİNDE SOSYAL DENEY YAPACAK

Görevi üstlenecek kişi; Amsterdam, Atina, Barselona, Berlin, Dublin, Lizbon, Paris ve Roma'yı ziyaret ederek buralarda çeşitli insanlarla iletişim kuracak. Elde edilecek gözlemler, yabancılarla en kolay sohbet edilebilen Avrupa şehirlerini belirlemek amacıyla hazırlanacak bir araştırmada veri olarak kullanılacak.

Temmuz ayının ortasında başlaması planlanan projede, adayın konaklama, uçak bileti ve etkinlik masraflarının tamamı şirket tarafından doğrudan karşılanacak. Seçilen kişi, bulunduğu her kentte insan ilişkileri üzerine saha görevlerini yerine getirecek.

DİPLOMA VE İŞ DENEYİMİ ARANMIYOR

Şirket, başvuru sahiplerinden herhangi bir üniversite diploması, özgeçmiş ya da geçmiş iş deneyimi belgesi talep etmeyeceğini bildirdi. Adaylarda aranan temel kriter, sadece sosyal iletişime açık olmak ve yeni insanlarla tanışma isteği taşımak olarak belirlendi.

Başvuru yapabilmek için gereken tek resmi şart ise adayın Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmesini engelleyen herhangi bir yasal kısıtlamasının bulunmamasıdır. Şartları karşılayan adaylar arasından seçilecek kişi, iki ay boyunca Avrupa genelinde saha çalışması yürütecek.