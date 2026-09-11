Şehir hayatının yüksek temposunu ve bitmek bilmeyen faturalarını geride bırakan Sebastián de la Torre, 10.000 metrekarelik devasa arazisinde kurduğu yeni düzenle dikkatleri üzerine çekiyor. Ayda sadece 300 euro (16 bin 947 TL) gibi mütevazı bir bütçeyle geçinen içerik üreticisi, sanılanın aksine hiçbir şeyden mahrum kalmadan konforlu bir yaşam sürdürüyor.

SİSTEMDEN KOPMADAN ÖZGÜRLEŞEN HİBRİT MODEL

Sebastián'ın başarısının arkasında tam bir izolasyon değil, bağımlılığı en aza indiren akılcı bir organizasyon yatıyor. Güne tavuklarını besleyip yumurtalarını toplayarak başlayan Sebastián; meyve, ağaç ve sebzelerden oluşan zengin bir "besin ormanı" işletiyor. İhtiyaç duyduğu temel gıdaları kendisi ürettiği için market alışverişleri artık zorunluluktan çıkıp keyfi bir aktiviteye dönüşmüş durumda.

Elektrik, su ve internet gibi temel hizmetler için fatura ödemeye devam eden Sebastián, olası bir kriz anında kendi enerjisini üretebilecek veya alternatif su kaynaklarını devreye sokabilecek altyapıya da sahip.

TÜM HARCAMALARINI KENDİSİ YÖNETİYOR

Giderlerini elektrik için 20 euro, su için 10-15 euro, internet için 20 euro ve yakıt için 40 euro seviyesinde tutan YouTuber, gıda harcamalarını da kendisi yönlendiriyor. Tutumlu yaşamanın isteklerden vazgeçmek anlamına gelmediğini vurgulayan Sebastián, bütçesini zorlamadan kano satıp kürek sörfü tahtası alabildiğini belirtiyor.

Şehir sisteminin beğendiği yönlerini alıp beğenmediklerini reddettiğini ifade eden genç adam, gerçek özgürlüğün dünyadan tamamen kopmakta değil, karar verme yetkisini elinde tutmakta olduğuna inanıyor.