İtalya, saadet zinciri yöntemiyle yürütülen ve tam 9 milyon euroluk kayba yol açan dev bir altın külçesi vurgunuyla çalkalanıyor.

Trentino-Güney Tirol bölgesinde yaklaşık 300 yatırımcının tüm birikimini yutan sistem, Temmuz 2023'te St. Ulrich'te tatil yapan Milano'lu bir anne ve kızının polise gitmesiyle tesadüfen deşifre oldu.

Hastane ürünleri bahanesiyle külçe altın almaya ikna edilen ve 30 bin euro kaybeden 2 kadının şikayeti, devasa bir çarkı ortaya çıkardı.

Aylık %4 getiri ve lüks hediye tuzağı

Savcılığın incelemelerine göre Global Group Consulting sas adlı şirket, yatırımcılara tipik bir Ponzi sistemi modeliyle yaklaştı.

Mağdurlara aylık yüzde 4 gibi astronomik bir getiri vaat edildi. Bununla da kalınmadı; sisteme sadık kalan ve yeni müşteriler getiren kişilere lüks ürünler verilmesini öngören gizli bir ödül programıyla ağ giderek büyütüldü. Şirket, 2019'dan bu yana aralarında emeklilik birikimlerini yatıran yaşlıların da bulunduğu yüzlerce kişiden milyonlarca euro topladı.

Yüksek mahkeme cezaları onayladı: Liderler firari!

Skandalın yargı ayağında sıcak bir gelişme yaşandı ve İtalya Yüksek Mahkemesi beş sanık hakkındaki mahkûmiyet kararlarına yönelik itirazları tamamen reddetti. Suç örgütü kurmak ve yetkisiz mali işlemlerde bulunmak suçlarından yargılanan 5 sanık, 2 yıl 11 ay ile 3 yıl 10 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezalarına çarptırıldı. Öte yandan organizasyonun asıl beyni olduğu iddia edilen Samuel Gatto ve Stefania Conti Gallenti çiftinin ise Ocak ayından bu yana firari olduğu açıklandı.

89 milyon euronun sadece küçük bir kısmı bulundu

Yılların birikimini kaptıran mağdurları en çok zorlayan süreç ise paraların geri alınması aşaması oluyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar sadece 6 milyon euroya el konulabildi.

Bu miktarın 2 milyon eurosu banka hesaplarında bloke edilirken, kalan kısmı ise ele geçirilip satılan altınlardan elde edildi. Mağdurların avukatları Cristiano Cominotto ve Claudio Parisi, ilk aşamada hemen bir tazminat ödemesi yapılmayacağını ve sürecin oldukça karmaşık olduğunu belirterek yatırımcıları sabırlı olmaya çağırdı.