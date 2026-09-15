Kariyer planlaması yapanlar ve yüksek kazanç hedefleyenler için 2026 yılının gelir haritası netleşti. Yıllardır zirveyi kimseye kaptırmayan pilotluk, yazılım mühendisliği ve tıp uzmanlığı gibi prestijli alanlar, açıklanan son verilerle tahtından oldu. Boğaziçi Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Ekonomim’in derlediği araştırmaya göre, aylık 456 bin TL’lik devasa ortalama kazancıyla listenin ilk sırasına yerleşen meslek herkesi şaşırttı.

ZİRVEDEKİ MESLEK ŞAŞIRTTI

Verilere göre 2026 yılının en yüksek gelir sağlayan mesleği noterlik oldu. Aylık ortalama 456 bin TL kazançla listenin başında yer alan noterliği, 350 bin TL ile pilotluk ve 348 bin TL ile yazılım mühendisliği takip etti.

EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEK VE AYLIK GELİRLERİ

Noterlik: 456.000 TL

Pilotluk: 350.000 TL

Yazılım Mühendisliği: 348.000 TL

Sigorta Uzmanlığı: 270.000 TL

Avukatlık: 264.000 TL

Eczacılık: 242.000 TL

Doktorluk: 228.000 TL

Mali Müşavirlik / YMM: 216.000 TL