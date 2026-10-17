İngiltere'de tiyatro yapımcılığı yapan 29 yaşındaki Hannah Crawford, ek gelir elde etmek amacıyla başladığı sıradan bir fikrin kısa sürede devasa bir iş modeline dönüşeceğini muhtemelen tahmin etmiyordu. Özellikle ayrılık aşamasındaki kadınlara ve güvenli nakliye hizmetine ihtiyaç duyan bireylere odaklanan genç kadın, kurduğu özel taşımacılık ağıyla hem ezberleri bozdu hem de paraya para demiyor.

HER ŞEY BİR SOSYAL MEDYA İLANIYLA BAŞLADI

Nisan 2025'te bir kamyonet kiralayarak Facebook gruplarında ve Instagramda paylaşım yapmaya başlayan Hannah, fiziksel gücünü ve lojistik yeteneklerini birleştirerek tek başına yola çıktı. Boşandıktan sonra evini taşımak zorunda kalan kadınlara güvenli, anlayışlı ve stressiz bir taşınma deneyimi sunmayı hedefleyen genç kadının ilanları bir anda patlama yaptı.

TEK BAŞINA TALEPLERE YETİŞEMEDİ

Kısa sürede yüzlerce mesaj aldığını belirten Hannah, insanların geçmişte yaşadığı korkunç nakliye deneyimlerini anlatmasıyla pazardaki devasa boşluğu fark etti. Yalnızca birkaç ay içinde haftanın altı günü tamamen dolu olarak çalışmaya başlayan genç girişimci, taleplere tek başına yetişemez hale geldi.

PROFESYONEL BİR EKİP KURARAK İŞLERİ BÜYÜTTÜ

İşlerin kırılma noktası ise sosyal medyada paylaşılan tek bir kareyle yaşandı. Ayrılan bir kadının evini taşırken çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaşan Hannah, bir gecede viral olarak binlerce yeni takipçi ve müşteri kazandı. Eylül ayına gelindiğinde tek kişilik dev kadro yerini profesyonel bir ekibe bıraktı. İngiltere genelinde 20 kişilik bir ekip kuran ve Elgin'den Cornwall'a kadar geniş bir ağ oluşturan Hannah, şimdilerde ayda 100'den fazla taşımacılık operasyonunu yönetiyor.

AYLIK 658 BİN LİRA KAZANMAYA BAŞLADI

Ek iş olarak başladığı bu girişim sayesinde şu an ayda 10.000 sterlin (yaklaşık 658 bin TL) net gelir elde eden Hannah'nın hedefi çok daha büyük. İş hacminin her geçen gün katlandığını belirten genç kadın, yıl sonuna kadar aylık cirosunu 50.000 sterline ( 3 milyon 290 bin 961 lira) çıkarmayı hedefliyor.

Kendi üniversite yıllarında tek başına bavul sürüklerken yaşadığı çaresizliği hatırlayan ve "Keşke yanımda güvenebileceğim biri olsaydı" diyerek bu yola çıkan Hannah, artık binlerce insan için o güvenilir sığınak haline gelmiş durumda. Kadın liderliğinde büyüyen bu esnek çalışma modeli, hem çalışanlarına kendi saatlerini belirleme imkanı sunuyor hem de nakliye sektöründeki güvenlik endişelerine kökten bir çözüm getiriyor.