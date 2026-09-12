Toronto’da kurumsal bir teknoloji şirketinde kıdemli ürün tasarımcısı olarak çalışan Heigi Jeong, finansal güvenceyi ve konforlu bir yaşamı geride bırakarak kendi işini kurma kararı aldı. Haftada yalnızca 40 saat çalışarak aylık 14 bin 400 dolar (yaklaşık 697 bin TL) kazanan Jeong, lüks yaşamını ve kısıtlamasız seyahat imkanlarını tek bir kararla sonlandırdı.

İLK AY SADECE 290 LİRA KAZANDI

İstifasının ardından serbest çalışma (freelance) ve yazarlık dünyasına adım atan Jeong’un bağımsızlığının ilk ayı finansal bir şokla başladı. Ödeme sistemlerindeki bir aksama nedeniyle ilk ayında yalnızca 6 dolar (yaklaşık 290 TL) gelir elde edebilen Jeong, yaşadığı finansal dalgalanmaya rağmen kararından pişman olmadığını ifade etti.

KURUMSAL İŞİNDEN BİR GECEDE İSTİFA ETTİ

Kamuoyunda sanılanın aksine tükenmişlik sendromu veya varoluşsal bir kriz yüzünden istifa etmediğini belirten Heigi Jeong, "Kurumsal işim, içerik üretimi ve yeni kitap anlaşmam arasında bir tercih yapmam gerekiyordu. Günün saatleri üçüne birden yetmiyordu. Hangisinden vazgeçeceğime karar veremezken, en istikrarlı olanını, yani kurumsal kariyerimi bırakmaya karar verdim” açıklamasında bulundu.

KENDİNE 1 YILLIK DENEME SÜRESİ TANIDI

Düzenli maaşını bırakmadan önce ciddi bir endişe süreci geçirdiğini gizlemeyen Jeong, kendisine 1 yıllık bir deneme süresi tanıdı. Serbest çalışmanın gelir garantisi barındırmadığını, bazı ayların sıfır kazançla geçebilirken bazı ayların eski maaşını aşabileceğini vurguladı.

Güncel rutininde sabahları spor yapıp öğleden sonra kitabına ve kendi projelerine vakit ayıran Jeong, gelecekte kurumsal dünyaya dönmek zorunda kalsa bile bu adımı bir hata olarak görmeyeceğini söyledi. Jeong, "Kendi işimi kurma hayalimi gerçekleştirmek için bu fırsatı değerlendirmeseydim hayatım boyunca pişman olurdum" diyerek, tutkularının peşinden gitmenin getirdiği tatminin finansal istikrardan daha değerli olduğunu savundu.