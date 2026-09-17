Almanya'nın Augsburg kentinde bulunan Fuggerei mahallesinde yaşayanlar, görenleri şaşırtacak bir kira sistemine sahip. Yıllık kira bedelinin yalnızca 43 TL'ye denk geldiği mahallede, bu düşük tutarın arkasında 500 yılı aşkın bir tarih yatıyor.

1521'DE KURULAN MAHALLEDE YAŞIYORLAR

Fuggerei, 1521 yılında varlıklı tüccar Jakob Fugger tarafından ihtiyaç sahibi Katolik kentlilere ev sahipliği yapmak amacıyla kuruldu. Bugün yaklaşık 150 kişi, 67 bina ve 142 konuttan oluşan duvarlarla çevrili bu özel mahallede yaşıyor.

YILLIK KİRA 88 CENT

Mahallede yaşayanlar, yıllık kira olarak yalnızca 88 cent ödüyor. Bu tutar, yaklaşık 43 TL'ye karşılık geliyor. Sembolik kira bedeli, mahallenin kuruluş döneminde belirlenen 1 Ren guldeninin günümüzdeki nominal karşılığı olarak sürdürülüyor.

HER GÜN DUA ETMEK ZORUNDALAR

Fuggerei'de yaşayanlar, sembolik kiranın yanı sıra her gün üç vakit yerleşimin kurucusu Fugger ailesi için dua etmekle yükümlü.

HERKES TAŞINAMIYOR

Fuggerei, herkese açık bir düşük kiralı konut projesi değil. Mahallede yaşayabilmek için başvuranların ihtiyaç sahibi olması, Katolik mezhebine mensup olması ve Augsburg ile doğrudan bağlantısının bulunması gerekiyor.