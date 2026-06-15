Yüksek katlı binaların dış cephelerinde görev yapan temizlik personelleri, son dönemde artan iş gücü ihtiyacı ve mesleğin taşıdığı riskler nedeniyle dikkat çeken maaşlar almaya başladı. Özellikle büyükşehirlerde faaliyet gösteren dış cephe temizlik ekiplerinde çalışan personellerin kazançları birçok meslek grubunu geride bırakıyor.

YÜKSEKTE ÇALIŞMANIN BEDELİ YÜKSEK

Gökdelenler, plazalar, rezidanslar ve alışveriş merkezlerinin dış cephelerinde çalışan personeller, yüksekte çalışma şartları nedeniyle özel eğitimlerden geçiyor. Güvenlik ekipmanlarıyla metrelerce yüksekte görev yapan çalışanlar, işin risk düzeyine bağlı olarak daha yüksek ücretlerle istihdam ediliyor.

MAAŞLAR 90 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, deneyimli dış cephe temizlik personellerinin aylık maaşları 90 bin TL ile 120 bin TL arasında değişiyor. Özellikle halatla erişim tekniklerine hakim, yüksekte çalışma sertifikasına sahip ve uzun yıllardır sektörde görev yapan çalışanlar üst gelir grubunda yer alıyor.

NİTELİKLİ PERSONEL BULMAK ZORLAŞIYOR

Uzmanlar, mesleğin fiziksel zorlukları ve riskleri nedeniyle sektörde nitelikli personel bulmanın giderek zorlaştığını belirtiyor. Firmalar ise deneyimli çalışanları bünyelerinde tutabilmek için maaşların yanı sıra prim, yemek, yol ve çeşitli sosyal haklar sunuyor.

Türkiye genelinde yükselen konut projeleri, iş merkezleri ve gökdelenlerin sayısındaki artış, dış cephe temizlik hizmetlerine olan talebi de artırıyor.