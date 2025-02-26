Yaşam maliyetleri yüksek olmasına rağmen güçlü ekonomisi ve refah seviyesiyle İsviçre, dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Finans; FinTech, ilaç sanayi, teknoloji ve üretim gibi sektörlerin bazılarında küresel ve kıtasal lider konumlarda olan İsviçre, yüksek vasıflı iş gücüyle de öne çıkıyor.

İsviçre frangı dünya piyasalarının en istikrarlı para birimlerinden olarak kabul edilirken, İsviçrelilerin gelirleri de göz kamaştırıyor. 2023 verilerine göre İsviçre'deki yıllık ortalama net kazanç 71 bin sterlin (yaklaşık 3.27 milyon TL) seviyesinde. Bu da aylık olarak yaklaşık 5.900 sterline (yaklaşık 272 bin TL) denk geliyor.

Siyasi ve finansal istikrarı, şeffaf finansal raporlama sistemi ve düşük banka faiz oranları, İsviçre'yi yabancı yatırımcılar için cazip hale getiriyor. Ayrıca birçok ülkeye kıyasla daha düşük vergi oranları sunuyor.

VERGİ CENNETİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

İsviçre, düşük vergi oranları sayesinde hem yabancı şirketler hem de bireysel yatırımcılar için cazip bir vergi cenneti konumunda. Avrupa Birliği'nin vergi politikaları konusundaki baskılarına rağmen İsviçre Federal Konseyi, maaş koruma düzeyini sürdürmeye yönelik önlemleri onayladı. Bu sayede İsviçre, hem yüksek maaşları hem de ekonomik istikrarıyla dünyanın en cazip ülkelerinden biri olmayı sürdürüyor.