Geçen yıl eşinden boşanan Aylin Aslım bir süre önce de İstanbul'u terk etmiş, oğlu Orman Umut Çağlan ile Antalya'ya taşınmıştı. Tatil için Kaş'a giden Aslım, önceki gün plajda bir kişiden aldığı uyarıyla çok sinirlendi.

"Dört yaşındaki oğlumla tatildeyim. Yıllarca huzur içinde yaşadığım yerde dün denize girdik" diyen Aylin Aslım Instagram'da şunları yazdı:

"MAYOSU YOK MU?' DEDİĞİNDE..."

"Oğlum bilek boyu suda oynuyor, ben de yanında oturuyorum. Birkaç çocuklu aile daha var. Adamın biri şezlonglardan kalkıp denize doğru yürürken oğluma bakıp iki elini yana açarak 'Bu ne ya' gibi bir hareket yaptı. Hemen beni fark etti ve 'Mayosu yok mu?' dedi."

"Ben oğlumdan önceki hayatımda duygu regülasyonu çok zayıf biriydim. Özellikle öfkemi idare edememek kendimden en yakındığım konuydu. Oğlum doğar doğmaz mantığa sığmaz bir şekilde, bu konuda hayatım boyunca olmayı istediğim kişi oldum. Karşımdakine avaz avaz karşılık vermeden, sesini yükseltmeden, küfretmeden konuşabilen birine dönüştüm."

"Bu sayede, bu adam denize çıplak girmiş ve kovasıyla oynayan dört yaşındaki oğlumdan rahatsız olup bana 'Mayosu yok mu?' dediğinde ona 'Var da sana ne lan a.k.' demedim. Sadece şöyle bir baktım, bir nefes aldım, kafamı sallayarak 'Var mayosu' dedim sadece. 'Var ama giydirmedim, napıcan?' demek istediğimi anladı."

"Bu yaşta çocuğun mayoluk bir cinsiyeti olmaz, sorun nedir?' dedim. O anda denizden 5-6 iki kızı çıkıyordu. 'Benim kızlarımın cinsiyet anlayışı var ama, olmaz böyle' dedi. Baksan gayet modern bir çekirdek aile."

KÜFÜR ETTİ

"Dört yaşındaki çocuğun plajda mayosuz oynamasından rahatsız olacak kadar sapıtmış, üstüne bir de annesine gelip hesap sorma ders verme cüretini gösteren bu manyaklara, ya da onları haklı bulup fikrini sormuşum gibi birazdan DM kutuma dadanacak ruh hastalarına iki çift lafım var: Sizin yobazlığınızı ayrı, dört yaşındaki çocuğun ... hallenen sapıklığınızı ayrı ayrı ... Hele Kaş plajlarında hiç yeltenmeyin, taraftar bulamazsınız kendinize, başınız belaya girer, söyleyeyim."