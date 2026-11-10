Sarıgüllere yönelik operasyonun ardından gündeme gelen, Emir Sarıgül'ün çocukluğunda annesi Aylin Kotil tarafından ıslak halde balkona kapatıldığı iddiasına Kotil'den yanıt geldi. Cezaevinde bulunan Aylin Kotil, avukatı Gözde Egemen aracılığıyla yaptığı açıklamada iddiaları reddetti. AVUKATI NAGEHAN ALÇI'YA KONUŞTU Emir Sarıgül'ün çocukken ıslak halde balkona kapatıldığı öne sürülmüştü. Operasyonun ardından yeniden gündeme gelen iddiayla ilgili Aylin Kotil'in avukatı Gözde Egemen, gazeteci Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulundu. “BABAANNESİ BÜYÜTTÜ” DEDİ Avukat Egemen, söz konusu iddiaları Aylin Kotil'e sordu. Cezaevinde bulunan Kotil, kamuoyuna ilk kez yaptığı açıklamada Emir Sarıgül'ün balkona kapatıldığı iddiasını reddetti. Kotil, Emir Sarıgül'ün babaannesi tarafından büyütüldüğünü, kendisinin aileye daha sonra katıldığını ve bu süreçte uyum sorunu yaşadığını anlattı. Aylin Kotil, operasyonların ardından gündeme taşınan iddiaların magazinsel konular olduğunu ifade etti.

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