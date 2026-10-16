Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, gazeteci Murat Ağırel ile birlikte siyasetçi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül’ün de emniyete teslim olacağı belirtilirken, yaşanan bu sıcak gelişme gözleri yeniden Aylin Kotil’e çevirdi.

Aylin Kotil kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski İstanbul Belediye Başkanlarından Aytekin Kotil’in yeğeni olan Aylin Kotil, 1970 yılında İstanbul’un Cihangir semtinde dünyaya geldi.

Rize Gündoğdu Veliköy nüfusuna kayıtlı olan Kotil, çok kültürlü bir aile yapısına sahiptir. Babası Necdet Kotil’in 1964 yılında iş amacıyla gittiği Almanya’da tanışıp evlendiği Alman asıllı Christina Hanım ile evliliğinden dünyaya gelen Aylin Kotil, eğitim hayatına Bakırköy Pilot Cengiz Topel İlkokulu’nda başladı.

Orta ve lise eğitimini Ataköy Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Akademik kariyerine yurt dışında yön veren Kotil, yüksek lisans eğitimini ABD’deki Strayer Üniversitesi’nde siyaset bilimi üzerine tamamladı. Bunun yanı sıra Marmara Üniversitesi’nde ikişer yıl boyunca dinler tarihi ve Osmanlı tarihi dersleri aldı.

Doktora çalışmalarını ise ABD merkezli Capella Üniversitesi’nde uzaktan eğitim modeliyle sürdürdü. Eğitim dünyasındaki girişimleriyle de tanınan Aylin Kotil, 1996 yılında Ataköy’de kurduğu Ataköy Eğitim Merkezi adındaki çocuk yuvası ile iş hayatına atıldı. Zaman içinde Yeşilköy’de açtığı şubeyle anaokulu sayısını ikiye çıkaran Kotil, Gülben Ergen’in öncülük ettiği "Çocuklar Gülsün Diye" projesi kapsamında Erzurum’daki bir okulun iç yapımını üstlendi.

Medya ve siyaset dünyasında da aktif bir rol üstlenen Aylin Kotil, 2005-2010 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde kendi adıyla köşe yazarlığı yaptı. Siyasi arenada adını en çok duyurduğu eylemlerden biri ise 2013 yılındaki yürüyüşü oldu.

Seçim barajının düşürülmesi amacıyla 8 Temmuz 2013’te Üsküdar Harem’den Ankara’ya doğru tek başına başlattığı ve 5 kişilik bir ekibin araçla takip ettiği 18 günlük adalet yürüyüşünü TBMM’de CHP ve BDP gruplarını ziyaret ederek sonlandırdı.

Siyasi kariyerine CHP Bakırköy İlçe Örgütü üyesi olarak başlayan Kotil, 2014 yerel seçimleri öncesinde başlangıçta Sarıyer için niyetlense de 27 Eylül 2013’te Beyoğlu Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. 10 Şubat 2014 tarihinde CHP Parti Meclisi kararıyla resmi olarak Beyoğlu Belediye Başkan adayı ilan edildi. Ancak seçim sürecinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini sert sözlerle eleştirerek, "menfaat ağları ve siyaset esnafı CHP'yi teslim aldı" ifadesiyle partisinden istifa etti. Siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün eski eşi olan Aylin Kotil, iki çocuk annesidir.