Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, hakkındaki suçlamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Suçsuz olduğunu vurgulayan Kotil, kendisini aklamak için hukuk mücadelesi vereceğini ifade etti.

"İFTİRALARA YASAL YOLLARDAN CEVAP VERECEĞİM"

Kendisine yönelik iddialara ilişkin hukuki süreç başlatacağını belirten Kotil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Dostlar,

Beni tanırsınız, her daim hukukun üstünlüğüne, kadın emeğine ve demokratik kaidelere inanan bir yurttaş oldum.

Hayat yolculuğumdaki temel değerim, oğluma, onun çocuklarına ve "Kotil" soyismine yakışan ilkeli ve saygın bir geçmiş bırakmaktı.

16 Ekim günü beni sizlerden ayıran, 19 Ekim’de tutuklanmamla sonuçlanan süreçte ve halihazırda tutukluğumun 22. gününde sizlere duyurmak istediğim ses, işte tam da bu hayata bakışımın tezahürüdür.

Özgürlüğüm 25 gün önce elimden alınmış olsa da savunduğu değerlerden ödün vermeyen ve ismi suçla yana gelmeyecek aynı "Aylin" olduğumu bilmenizi istiyorum.

Bir kadın, bir anne, bir insan olarak en değer verdiğim şeyin haysiyetli bir yaşam sürmek ve ülkeme olan sevgimi çoğaltmak için çalışmak olduğunu bildiğinizi biliyorum.

Emniyette, Savcılıkta, Hakimlik önünde anlattıklarımı tekrar etmeyeceğim ancak haklılığımı ortaya koyan delillerin şeffaflıkla hem adli makamlarla hem de sizlerle paylaşılacağını, iftira kampanyalarına müfterileri muhatap alarak değil yasal yollardan cevap vereceğimi belirtmek istiyorum.

Ve şunu bilmenizi istiyorum ki, ben haklıyım, ben suçsuzum ve ben bunu ortaya koymak için her şeyi yapacağım.

Ne bundan 20 yıl önce boşandığım eski bir eş ne de onun siyasi kariyeri benim hayat yolculuğumda önemli bir yer kaplıyor.

"Aylin" olarak var oldum, bundan sonra da öyle kalmaya devam edeceğim.

Yanlış bir evlilikten dolayı daha önce de bedel ödedim ama bu sonuncusu biraz ağır oldu!

Sevgilerimle."