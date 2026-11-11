Ceylan SEVER

Aylin Kotil, 19 Ekim’de verdiği savcılık ifadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirtti. Kendisine sorulan Kai ve March isimli şahısları tanımadığını söyleyen Kotil, “Sinan Çampınar isimli şahsı ise eski eşim Mustafa Sarıgül aracılığı ile tanıdım. Mustafa Sarıgül bana bu şahsın Türkiye'de Erzincan ilinde pil fabrikası ve Tesla fabrikası kuracağını söyledi. Şahıs Mustafa Sarıgül'e bu fabrikaların kuruluş aşamasında çifte vatandaşlı birinin bulunmasının işlemlerini hızlandıracağını söylemiş Mustafa Sarıgül de bu durumu iletince ben de heyecanlanıp kabul ettim. Sonrasındaki sürece dahilim bulunmamaktadır. Sadece Sinan ile birkaç kez telefonda görüştük. Bu görüşmelerde Sinan bana paranın gelmediğini, ufak tefek aksaklıklar olduğunu anlatarak süreci uzattı. Bu görüşmelerde şahsın anlattıklarından pek bir şey anlamamam sebebiyle konuşmaları fazla uzatmadım.” İfadelerini kullandı.

ŞİRKET KURMAK İÇİN MÜNİH’E GİTTİ

Söz konusu yatırımın gerçekleşebilmesi adına Almanya’da bir şirket kurulması gerekince sözleşme için Münih’e gittiğini anlatan Kotil, “Burada Sinan Çamkıran'la notere gidip ön sözleşme protokolünü imzaladım ve geri döndüm. Ancak bu şirket kurulmadı. Sermayesi ödenmedi. Mustafa Sarıgül'ün bunlar yatırım yapmayacaklar bizi oyalıyorlar demesi üzerine şirketin kuruluşundan vazgeçtim. Mustafa Sarıgül bana bu şahısların yatırım yapmayacağına yönelik bilgiyi 2024 yılında söyledi. Ben bundan sonraki işlemleri ve görüşmelerin hiçbirinde yer almadım” diye konuştu.

“ÖMER DE BEN DE SARIGÜL’ÜN TİCARİ HAYATINI BİLMEYİZ”

"Ben Mustafa Sarıgül ile evliyken de boşandıktan sonra da ticari hayatına dair, gelirine dair herhangi bir şey sorgulamazdım ve bilmezdim" diyen Aylin Kotil, “Hala da Mustafa Sarıgül'ün ticari hayatıyla ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Aynı şekilde oğlum Ömer Sarıgül'de babasının ticari hayatı ve malvarlığı ile ilgili bilgi sahibi değildir. Ben boşanırken de Mustafa Sarıgül'den herhangi bir taşınır veya taşınmaz almadım. Şu anki malvarlığının tamamı ailemden kalma ve kendi birikimimle sahip olduğum taşınır ve taşınmazlardır. Bana sormuş olduğunuz ses kayıtlarında yer alan ‘Aylin Hanımı şirketten çıkarıyoruz’ ibaresi ile ilgili herhangi bir şey bilmiyorum. Ben sadece şahısların yapmayacakları yönünde bilgi verildi. Ortada kurulmuş bir şirket olmadığı için şirketten çıkma durumumda bulunmamaktadır” dedi.

“MUSTAFA SARIGÜL’ÜN LONDRA’DAN EV ALDIĞINI DUYDUM”

Bunun dışında Volkan Aslanbaş'ın North Şirketine müdür olarak atandığını öğrenince şaşırdığını söyleyen Aylin Kotil, “Çünkü duyduğum kadarıyla Volkan Aslanbaş çok güvenilir bir şahıs değildir. Biz bu konuşmaları Mustafa Sarıgül'ün bana şahıslar yatırım yapmayacak demesinden sonra yaptık. Ben konuşmalardan sonra demek ki Mustafa Sarıgül'ü tekrar ikna etmişler diye düşündüm. Ancak yine sürece dahil olmadım. Benim şikayet dilekçesinde anlatılan konularla ilgim bu kadardır. Ben Mustafa Sarıgül'ün ne yurt içinde ne de yurt dışındaki malvarlığını bilirim. Sadece Londra'da bir mülkü olduğunu duydum. Yine Almanya'da almak istediği villayla ilgili bir bilgim yoktur” şeklinde konuştu.

“EMİRLE GÖRÜŞMÜYORUZ, HAKKINDA İYİ ŞEYLER DUYMADIM”

Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye başkanlığı döneminde de yaptığı işlerin hiçbirini bilmediğini söyleyen Kotil, “Aile yapımızda bunların sorulması alışılagelmiş değildir. Yine ben Emir Sarıgül'ün ticari hayatıyla ilgili hiçbir şey bilmem, biz birbirimizi zaten sevmeyiz ve görüşmeyiz. Yaklaşık 6 yıldır bu şahsı hiç görmedim. Ancak hakkında iyi şeyler duymadım. Fakat Mustafa Sarıgül'le beraber para aklayıp aklamadığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“ALMANYA’YA GÖNDERİLEN 2 MİLYON EURO’DAN HABERİM YOK”

Hayatımın hiçbir döneminde para sebebiyle Almanya'ya giriş yasağım olmadı diyen Aylin Kotil, “Almanya'ya parça parça gönderilen iki milyon euro hakkında bir bilgim yoktur. İlk defa burada duydum. Ben hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Kesinlikle kara para aklamadım. Bir paranın yurda sokulmasına ya da yurttan çıkmasına aracılık etmedim. Edenlerle de iş birliği yapmadım.“ dedi.