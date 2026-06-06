Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Türk Medeni Kanunu’nda yer alan yoksulluk nafakasının süresiz olarak bağlanabilmesini öngören hükmü iptal etmesi tartışma yarattı. CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, yazılı açıklamasında karara tepki göstererek, düzenlemenin kadınların ekonomik güvencesini hedef aldığını savundu.

“SOSYAL DEVLET İLKESİ İNKÂR EDİLDİ”

AYM’nin 2012 yılında aynı düzenlemeyi “sosyal hukuk devletinin gereği” olarak değerlendirdiğini hatırlatan Nazlıaka, mahkemenin önceki kararında devletin güçsüzleri güçlüler karşısında koruma yükümlülüğüne vurgu yaptığını belirtti.

Nazlıaka, “17 üyeden 16’sının ret oyu verdiği bir düzenleme bugün iptal ediliyor. Sosyal devlet ve sosyal adalet ilkelerini yok sayan bir kararla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“KADINLARIN CAN SİMİDİ HEDEF ALINDI”

Kararın Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyleyen Nazlıaka, evlilik sürecinde bakım emeği nedeniyle çalışma hayatından uzaklaşan ve ekonomik olarak dezavantajlı konuma düşen kadınların mağdur edileceğini dile getirdi.

Süresiz nafaka tartışmalarında kamuoyunun uzun yıllardır yanlış bilgilendirildiğini kaydeden Nazlıaka, yoksulluk nafakasının koşulsuz ve ömür boyu süren bir ödeme olmadığına dikkat çekti.

“NAFAKA BİR AYRICALIK DEĞİL HAKTIR”

Yoksulluk nafakasının yalnızca boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek tarafa ödendiğini belirten Nazlıaka, bu haktan erkeklerin de yararlanabildiğini ancak toplumsal eşitsizlikler nedeniyle daha çok kadınların ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Nazlıaka, nafakanın yeniden evlenme, düzenli gelir elde etme, fiilen evli gibi yaşama ya da taraflardan birinin yaşamını yitirmesi gibi durumlarda sona erdiğini belirterek, “Yoksulluk nafakası bir ayrıcalık ya da lütuf değil, haktır. Evlilik boyunca kadınların üstlendiği karşılıksız bakım emeğinin ve kaybedilen istihdam olanaklarının hukuki karşılığıdır” dedi.

“KADINLARI ŞİDDET SARMALINA İTER”

Türkiye’de her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığını belirten Nazlıaka, kadın cinayetlerinin sürdüğü ve İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin yarattığı olumsuz sonuçların hissedildiği bir dönemde alınan kararın kadınlar açısından ciddi riskler taşıdığını ifade etti.

Nazlıaka, “Bu karar kadınları şiddet sarmalına hapsetmek anlamına geliyor. Kadınların ekonomik bağımsızlığını zayıflatan her adım, onları şiddet karşısında daha kırılgan hale getirir” değerlendirmesinde bulundu.

“HEDEF MEDENİ KANUN”

AKP iktidarının uzun süredir Medeni Kanun’u hedef aldığını öne süren Nazlıaka, kadınların eşit yurttaşlık güvencesi olan yasal düzenlemelerin aşındırılmaya çalışıldığını savundu.

Nazlıaka, “Kadın yoksulluğuna çözüm üretmek yerine kadınların kazanılmış hakları hedef alınıyor. Bizler kadınların eşitlik, özgürlük, adalet ve ekonomik bağımsızlık taleplerini savunmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı her düzenlemenin karşısında olacaklarını vurgulayan Nazlıaka, “Kadınların eşit olmadığı bir ülkede demokrasi eksiktir. Kadınların özgür olmadığı bir ülkede adalet eksiktir. Kadınların güvende olmadığı bir ülkede ise hiçbir yurttaş güvende değildir” ifadelerini kullandı.