2020 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin de arasında olduğu bazı kişiler, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak hakkında ekonomi piyasalarına müdahale etmek amacıyla Türkiye'nin 128 milyar dolarlık rezervini buharlaştırdığını öne sürmüş, konuyla ilgili partinin sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılmıştı. Bunun üzerine Albayrak, söz konusu söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, "kişilik haklarına saldırı" yapıldığını ileri sürerek manevi tazminat davası açtı. Davaya bakan İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek CHP'nin Albayrak'a 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. İstinaf başvurusu da reddedilen CHP, "ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla AYM'ye başvurdu.



AYM, CHP'YE VERİLEN CEZAYI ONAYLADI Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilemez olduğuna, Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ise ihlal edilmediğine hükmetti.

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