Anayasa Mahkemesi (AYM), siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin incelemelerini tamamlayarak kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı. Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında yürütülen denetimlerde, hesapları kanuna aykırı bulunan veya inceleme için gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ibraz etmeyen 15 siyasi partinin yöneticileri hakkında adli süreç başlatılmasına hükmetti.

MALI DENETİM VE KESİN HESAP İNCELEMELERİ TAMAMLANDI

Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre AYM; aralarında Adalet Birlik Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Komünist Parti, Yenilik Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi ve Yurt Partisi'nin de bulunduğu çok sayıda partinin farklı yıllara ait kesin hesaplarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde bazı partilerin hesapları kanuna uygun bulunurken, bazılarının hesaplarında mevzuata aykırılıklar saptandı.

15 PARTİNİN YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Yüksek Mahkeme, hesapları kanuna aykırı olan veya hesapların denetlenebilmesi için gerekli evrakları süresi içinde sunmayan partilerin yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verdi.

AYM tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılan 15 siyasi parti şunlar oldu:

Cihan Partisi

Sevgi ve Saygı Partisi

Adil Türkiye Partisi

Adalet Birlik Partisi

Türk Birliği Partisi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)

Yenilik Partisi

Hak ve Huzur Partisi

Komünist Parti

Muhafazakar Yükseliş Partisi

Türkiyem Partisi

Aydınlık Geleceğin Partisi

Devrimci İşçi Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Güç Birliği Partisi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yüksek Mahkeme'nin bildirimi üzerine parti sorumluları hakkında inceleme ve soruşturma başlatması bekleniyor.