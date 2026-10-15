Anayasa Mahkemesi’nin siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, 26 siyasi partiyi kapsayan 30 ayrı kararda bazı partilerin kesin hesaplarını kabul etmezken, tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

2024 YILI HESAPLARI İNCELENDİ

15 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda ağırlıklı olarak siyasi partilerin 2024 yılı kesin hesapları incelendi. Bazı partilerin 2022 ve 2023 yıllarına ait hesapları da denetim kapsamına alındı.

EKSİK BELGE VE HESAP TUTARSIZLIKLARI TESPİT EDİLDİ

AYM’nin incelemelerinde gelir ve gider kayıtlarının eksik tutulduğu, mali tablolar arasında uyumsuzluklar bulunduğu ve denetim için talep edilen belgelerin sunulmadığı yönünde tespitlere yer verildi.

Bazı partilerin kesin hesaplarının yetkili organlar tarafından onaylandığını gösteren karar örneklerini de ibraz edemediği belirtildi.

DENETİMİ ENGELLEYEN EKSİKLİKLER

Kararlarda, genel merkez ve il örgütlerine ait kesin hesapların incelenip kabul edildiğini ve birleştirildiğini gösteren onaylı belgelerin bulunmaması öne çıkan eksiklikler arasında sayıldı. Bazı dosyalarda yıl sonu kasa sayım tutanakları, banka mutabakat yazıları ve il teşkilatlarına ilişkin hesap belgelerinin de sunulmadığı belirtildi.

Mahkeme ayrıca, faaliyet gösteren parti genel merkezleri ile il örgütlerinin kira, elektrik, su, telefon ve kırtasiye gibi yönetim giderlerinin hesaplarda yer almamasını da değerlendirdi. Bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve kayıt dışı gelir-gider işlemlerine işaret ettiği yönünde tespit yapıldı.

AYM’nin kararlarında adı geçen siyasi partiler şöyle sıralandı:

- Türkiye Yüzüncü Yıl Partisi

- Kızılelma Partisi

- Milliyetçi Cumhuriyet Partisi

- Çağdaş Türkiye Partisi

- Umuda Yürüyüş Partisi

- Küresel Adalet ve Liyakat Partisi

- As Parti

- Kürdistan Komünist Partisi

- İşçinin Kendi Partisi

- Anadolu Cumhuriyet Partisi

- Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi

- Anahtar Parti

- Genç Türkiye Partisi

- Hak ve Adalet Partisi

- Doğuş Partisi

- Bağımsız Cumhuriyet Partisi

- Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi

- Türkiye Emekliler ve Emekçiler Partisi

- Türkiye’m Partisi

- Cumhuriyet ve İstiklal Partisi

- Hak ve Huzur Partisi

- Adalet ve Demokrasi Partisi

- Türkiye Emekliler Partisi

- Sağ Parti

- Anadolu Birliği Partisi

- Ana Yol Partisi

Milliyetçi Cumhuriyet Partisinin 2022, 2023 ve 2024 yılı hesapları hakkında üç ayrı karar verilirken, Umuda Yürüyüş Partisi ile Küresel Adalet ve Liyakat Partisinin 2023 ve 2024 yılı hesapları da ayrı ayrı incelendi.

AYM, kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, istenen bilgilerin usulüne uygun verilmemesi ve hesap dışında gelir-gider işlemi yapılması gibi fiilleri mali denetimi engelleyen durumlar olarak değerlendirdi. Bu kapsamda Siyasi Partiler Kanunu’nun 111’inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Bazı dosyalarda ise gerekli bilgilerin süresinde sunulmaması nedeniyle parti sorumluları hakkında işlem yapılması için konunun Ankara Valiliğine bildirilmesine hükmedildi.