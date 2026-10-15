Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Türkiye Yüzüncü Yıl Partisi, Kızılelma Partisi, Çağdaş Türkiye Partisi, As Parti, Kürdistan Komünist Partisi, İşçinin Kendi Partisi, Anadolu Cumhuriyet Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Anahtar Parti, Genç Türkiye Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Doğuş Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyetçi Aydınlık Parti, Türkiye Emekliler ve Emekçiler Partisi, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi, Hak ve Huzur Partisi, Adalet ve Demokrasi Partisi, Türkiye Emekliler Partisi, Sağ Parti, Anadolu Birliği Partisi ve Ana Yol Partisinin 2024 yılına ait kesin hesapları incelendi. Umuda Yürüyüş Partisi ile Küresel Adalet ve Liyaket Partisinin 2023 ve 2024 yıllarına, Milliyetçi Cumhuriyet Partisinin 2022, 2023 ve 2024 yıllarına, Türkiyem Partisinin ise 2023 yılına ait kesin hesapları denetimden geçirildi.

Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin belirtilen dönemlere ilişkin hesaplarında çeşitli nedenlerle hesap verebilirliği sağlayacak kayıt ve belge düzeninin oluşturulmadığını belirledi. Bu gerekçeyle partilerin kesin hesaplarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kabul edilemez olduğuna hükmedildi.

AYM, kanuna aykırılık nedeniyle ilgili siyasi partiler hakkında yasal işlem yapılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.