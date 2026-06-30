Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin (CMP) ismi ve ambleminin hükümsüz sayılması ile siyasi parti sicilinden silinmesi istemiyle yaptığı başvuruya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

CHP, başvurusunda Cumhuriyetçi Millet Partisi isminin fonetik ve anlamsal olarak kendi ismine benzediğini, amblemde yer alan ok simgesinin de seçmen nezdinde CHP ile karıştırılabilecek nitelikte olduğunu belirterek, partinin ismi ve ambleminin hükümsüz sayılmasını ve siyasi parti sicilinden terkin edilmesini talep etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise görüşünde, "Cumhuriyet" ve "millet" gibi kavramların tek bir siyasi partiye özgülenemeyeceğini, ok sembolünün de Türk siyasal hayatında farklı partiler tarafından uzun yıllardır kullanıldığını belirterek başvurunun reddedilmesi gerektiğini bildirdi.

İSİM YÖNÜNDEN BAŞVURU REDDEDİLDİ

AYM, yaptığı incelemede Cumhuriyetçi Millet Partisi isminin CHP'nin ismiyle iltibas oluşturacak nitelikte olmadığına hükmetti.

Kararda, "Cumhuriyet" ve "Millet" kelimelerinin birden fazla siyasi parti tarafından kullanılmasının mümkün olduğu, bu ifadelerin tek bir siyasi partiye özgülenemeyeceği belirtildi.

Mahkeme, bu gerekçelerle Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin isminin hükümsüz sayılması ve siyasi parti sicilinden terkin edilmesi talebini oy birliğiyle reddetti.

AMBLEM HÜKÜMSÜZ SAYILDI

Mahkeme, amblemler yönünden yaptığı değerlendirmede ise Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin kullandığı amblemin CHP amblemiyle iltibasa yol açacak şekilde benzer olduğuna hükmetti.

Bu kapsamda AYM, Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin ambleminin hükümsüz sayılmasına ve siyasi parti sicilinden terkinine oy çokluğuyla karar verdi.

Karara üyeler Engin Yıldırım, Muhterem İnce ve Ömer Çınar karşı oy kullandı.

KARŞI OY GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Karşı oy gerekçesinde, iki partinin amblemleri arasında seçmen nezdinde iltibasa yol açacak düzeyde benzerlik bulunmadığı, şekil, renk, yazı ve düzenleme unsurları bakımından ayırt edilebilir oldukları savunuldu.