Anayasa Mahkemesi (AYM), 124 milletvekilinin başvurusu üzerine kamu kurumlarındaki kadro düzenlemelerini incelemeye aldı. Mahkeme, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan "mali hizmetler uzmanı" ve "uzman yardımcısı" kadrolarıyla ilgili düzenlemeyi mercek altına aldı.

Yapılan inceleme sonucunda yüksek mahkeme, üniversitelerin kadro ve teşkilat yapılarının Anayasa gereği sadece kanunla düzenlenebileceğini hatırlattı. Bu tür düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılmasının "yetki aşımı" olduğuna hükmedilerek, söz konusu madde iptal edildi. Kararnamede yer alan diğer kamu kurumlarına dair kadro düzenlemeleri ise hukuka uygun bulunarak iptal talebi reddedildi.

YENİ DÜZENLEME İÇİN 9 AY SÜRE VERİLDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar, kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için hemen uygulamaya girmeyecek. AYM, iptal edilen madde nedeniyle oluşacak hukuki boşluğun doldurulması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla hükümete süre tanıdı.

Bu doğrultuda, iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Böylece kamu yararının zedelenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.