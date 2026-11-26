Anayasa Mahkemesi (AYM), Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.
Ayrıntılar gelecek...
Anayasa Mahkemesi (AYM), Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.
Ayrıntılar gelecek...
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