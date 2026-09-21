Anayasa Mahkemesi (AYM), üç yıldır seyyanen zam bekleyen memur emeklilerini umutlandıran kritik bir karara imza attı. Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı davada AYM Komisyonu, bireysel başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar vererek dosyayı esas hakkında karar verilmesi için Bölüme gönderdi.

1 MİLYON LİRALIK KAYIP

Memurlara 2023 yılında verilen seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmaması ile ilgili hukuk mücadelesinde kritik bir aşama geride kaldı. AYM, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz adına yapılan iki ayrı bireysel başvuruyu, 6 Ağustos 2026’da birleştirdi. AYM Komisyonu, 18 Eylül 2026’da yaptığı incelemede başvurunun ‘kabul edilebilir’ olduğuna karar verdi. Dosya, başvurunun esasının incelenerek karara bağlanması için Bölüme gönderildi. Dosyada memurlara verilen ancak memur emeklilerine yansıtılmayan seyyanen zammın; hukuk devleti ve eşitlik ilkeleri ile Anayasa’da güvence altına alınan haklara aykırı olduğu savunuluyor.

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, başvurunun kabul edilebilir bulunmasının ardından dosyanın artık esas yönünden inceleneceğini belirterek, “Komisyon dosyayı kabul edilebilir bulmasaydı emeklinin AYM umudu tamamen bitmiş olacak, AYM kapısı kapanacaktı. Bu karar, esas karar için de olumlu sinyal niteliğinde. Seyyanen zam için umudumuz artık çok daha yüksek” diye konuştu.

Gündoğan, 39 aydır devam eden süreç nedeniyle memur emeklilerinin her ay yaklaşık 25 bin lira daha düşük emekli aylığı aldığını, bugüne kadar oluşan toplam kaybın ise 1 milyon lirayı aştığını belirtti. Bu nedenle AYM’nin vereceği kararın emekliler açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Emekli AYM önünde buluşuyor

Aralarında 25 emekli derneği, sendika ve sivil toplum kuruluşunun bulunduğu emekli örgütleri, AYM önünde basın açıklaması yapacak. Ankara’ya gelemeyen emekliler ise aynı gün bulundukları illerde eylem düzenleyecek. 25 Eylül Cuma günü saat 15’te AYM önünde yapılacak açıklamaya davayı açan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz de katılacak.

Ne kadar zam alınacak?

Memurlara verilen seyyanen zam, 2023 Temmuzunda 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılmasıyla oluştu ve yalnızca damga vergisine tabi tutuldu. Yani her 6 ayda bir memur aylık katsayısı arttıkça seyyanen ödeme de otomatik olarak arttı. Temmuz 2023’teki 8.077 TL’nin bugün itibarıyla memur maaş sistemindeki karşılığı brüt 25.153 TL, net 24.962 TL. Eğer o zam memur emeklisine de verilseydi o günden bugüne geçen 39 ayda emeklilerin cebine toplandı 621.400 TL girecekti.