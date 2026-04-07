Antalya 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, cinsiyet değişikliği talebiyle açılan bir davada, Türk Medeni Kanunu'nun ilgili 40. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Başvuruya konu olan davada, atanmış cinsiyeti kadın olan ancak erkek kimliğine sahip olduğunu, bu durumun ruh sağlığı açısından cinsiyet değişikliğini elzem kıldığını belirten bir vatandaş, ameliyat için mahkemeden izin talep etti.
İPTAL İSTEMİ REDDEDİLDİ
Yerel mahkeme, bu talebi değerlendirmeden önce yasal dayanak olan maddenin iptali için yüksek mahkemenin yolunu tuttu. Dosyayı esastan görüşen Anayasa Mahkemesi, cinsiyet değiştirmek isteyen kimsenin şahsen başvuruda bulunarak mahkemeden izin istemesini, 18 yaşını doldurmuş ve bekar olmasını, ayrıca transseksüel yapıda olup değişikliğin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemesini öngören söz konusu fıkranın iptal istemini reddetti.
Yüksek mahkeme, daha önce Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin başvurusu üzerine aynı kanun maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve cinsiyet değiştirme ameliyatının gerçekleştiğinin raporla doğrulanması halinde nüfus sicilinde düzeltme yapılmasını öngören düzenlemenin iptal istemini de oy çokluğuyla reddetmişti.
Öte yandan Anayasa Mahkemesi, geçmiş yıllarda Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yaptığı bir başka başvuru üzerine, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunma şartını ise Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti.