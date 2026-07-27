Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL sürecinde kapatılan bir özel eğitim kurumuna iki çocuğu için ödediği 17 bin liralık kayıt ücretinin, "FETÖ ile iltisaklı olduğu" gerekçesiyle iade edilmemesi üzerine yapılan bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi. Yüksek Mahkeme, başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmederek dosyanın yeniden yargılama yapılması için Kayseri 2. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

"İLTİSAK" ŞARTI DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

Karara konu olayda başvurucu, 2016 yılında Kayseri'de faaliyet gösteren ve daha sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan özel okula iki çocuğu için 17 bin lira kayıt ücreti ödedi. Okulun OHAL kapsamında kapatılmasının ardından ücretini geri isteyen başvurucunun talebi, 670 sayılı KHK ve sonrasında kanunlaşan düzenlemede yer alan "terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişiler" şartını taşımadığı gerekçesiyle reddedildi.

İdare mahkemesi de başvurucunun FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında verilen mahkûmiyet kararını gerekçe göstererek iade talebini reddetti. Başvurucu bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

AYM: MEŞRU AMAÇ BULUNMUYOR

Anayasa Mahkemesi, kararında daha önce norm denetimi kapsamında iptal ettiği düzenlemeye atıf yaptı. Mahkeme, yalnızca kişinin terör örgütüyle aidiyet, iltisak veya irtibatının bulunduğu gerekçesiyle hukuka uygun şekilde doğmuş bir alacağın ödenmemesinin hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını vurguladı.

Kararda, devletin terörle mücadele kapsamında çeşitli tedbirler alma yetkisi bulunduğu belirtilirken, kişilerin özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan alacaklarının sırf bu gerekçeyle ödenmemesinin kamu yararına dayanan meşru bir amaç oluşturmadığı ifade edildi.

MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ

AYM, başvurucunun ödediği okul ücretinin "mülk" niteliğinde olduğunu ve bu bedelin iade edilmemesinin mülkiyet hakkına müdahale oluşturduğunu belirledi. Müdahalenin dayanağı olan yasal düzenlemenin ilgili bölümünün daha önce iptal edilmiş olması nedeniyle başvurucunun Anayasa'nın 35. maddesiyle güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

Mahkeme, ihlalin giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Başvurucunun 200 bin liralık manevi tazminat talebi ise reddedildi.

ÖZEL HAYAT ŞİKAYETİ KABUL EDİLMEDİ

Başvurucu ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın görüş ekinde kişisel veriler içeren bir listenin paylaşılması nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu iddianın önce idari ve yargısal merciler önünde ileri sürülmediğine dikkat çekerek başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle bu şikayeti kabul edilemez buldu.