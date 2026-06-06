M. ve T. Y. çiftçinin bireysel başvurusunu inceleyen AYM, ölüm olayında hastane ve sağlık personelinin kusurlu olup olmadığına ilişkin bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmediğini ve ailenin itirazlarının mahkeme kararlarında karşılanmadığını belirtti. Yüksek Mahkeme, yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

DOĞUM SONRASI YAŞAMINI YİTİRDİ

T.Y., 24 Eylül 2016’da doğum belirtileri üzerine Balcalı Hastanesi’ne başvurdu. Normal doğum amacıyla suni sancı verilmesine rağmen doğumun gerçekleşmemesi ve bebeğin kalp ritminde bozulma yaşanması üzerine acil sezaryen kararı alındı. Doğumun ardından yoğun bakıma alınan bebek, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Aile, ölümde hastane ve sağlık personelinin sorumluluğu bulunduğunu belirterek tazminat davası açtı. Ancak Adana 3. İdare Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu raporuna dayanarak idarenin hizmet kusuru bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

DANIŞTAY RAPORDAKİ ÇELİŞKİYE DİKKAT ÇEKTİ

Süreçte devreye giren Danıştay Birinci Dairesi, Adli Tıp Kurumu raporundaki değerlendirmeler ile ulaşılan sonuç arasında uyumsuzluk bulunduğunu belirledi. Danıştay, olayın yeniden araştırılması ve başka bir üniversiteden bilirkişi raporu alınması gerektiğine hükmetti.

AYM de kararında, mahkemelerin bilirkişi raporları arasındaki çelişkileri açıklığa kavuşturmadığını ve hükme esas alınan raporun aileye tebliğ edilmediğini vurguladı. Kararda, başvurucuların davanın sonucunu etkileyebilecek nitelikteki iddialarının yeterince değerlendirilmediği belirtildi.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

AYM, Anayasa'nın 36. maddesi kapsamında güvence altına alınan adil yargılanma hakkı çerçevesinde “gerekçeli karar hakkının” ihlal edildiğine karar verdi. Dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Adana 3. İdare Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkeme, AYM’nin ihlal gerekçeleri doğrultusunda dosyayı yeniden ele alacak. Yüksek Mahkeme, yeniden yargılamanın yeterli giderim sağlayacağı gerekçesiyle ailenin tazminat talebini ise reddetti.