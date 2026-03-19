Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 16 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Türkiye İşçi Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Al Sancak Partisi, Devlet Partisi ve Aydınlık Demokrasi Partisinin 2022; Sosyalist Emekçiler Partisi, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Genç Parti, Halkın Kurtuluş Partisi, Büyük Birlik Partisi, Zafer Partisi ile 22 Temmuz 2025’teki kurultayında kapanma kararı alan Memleket Partisinin 2023; Türkiye Komünist Hareketi Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinin ise hem 2022 hem de 2023 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkeme, Devlet Partisi ile Aydınlık Demokrasi Partisinin 2022 yılı kesin hesap incelemesinde, gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Diğer siyasi partilerin ilgili yıllara ait kesin hesaplarının ise mevcut bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğu sonucuna varıldı.