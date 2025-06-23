Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre, Devlet Memurları Kanunu’nun aday memurların görevine son verilmesini düzenleyen 56. maddesinde yer alan ibare Anayasa'ya aykırı bulundu.

Buna göre, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, Devlet Memurları Kanunu’nun 56. maddesi olan "hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları" ibaresinin hangi davranışları kapsadığının açıkça belirtilmediğini, bu nedenle subjektif ve keyfi yorumlara açık olduğunu belirterek, söz konusu hükmün iptali için AYM'ye başvurdu.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Anayasa Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu ibarenin iptali kararlaştırıldı. Kararda, "itiraz konusu kuralda memuriyetle bağdaşmayan davranışların sınırları belirsizdir ve keyfi uygulamalara yol açabilecek niteliktedir. Disiplin suçu teşkil eden hâllerin kapsamı, niteliği ve nasıl gerçekleştiği net bir şekilde belirtilmemiştir. Bu nedenle, bireylerin hangi somut fiil ve davranışa nasıl bir sonuç bağlandığını önceden kesin olarak bilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecek.