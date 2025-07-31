Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 6 yıl önce sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide Rasim Ozan Kütahyalı'nın eski yıllarda yazdığı 'Hocaefendi'ye açık mektup' başlıklı yazıyı paylaşmış ve "Nagehan Alçı konuşur da Rasim Ozan Kütahyalı susar mı? Bu FETÖ’cüler niye dışarıda... Açıklayan var mı..." ifadelerini kullanmıştı.

MAHKEME HAKARET DEDİ, PARA CEZASI VERDİ

Söz konusu paylaşımın ardından Kütahyalı ve Alçı tarafından Eminağaoğlu hakkında şikayetçi olunurken, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yerel mahkeme tarafından verilen kararda Kütahyalı ve Alçı için 'FETÖ'cü' ifadesini kullanan Eminağaoğlu'na “Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan bin 740 adli para cezası verildi.

AYM'DEN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KARARI

Kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyan Eminağaoğlu, “Müştekiler 15 Temmuz öncesi Fetullah Gülen lehine övücü sözler sarf ediyordu ve eleştirilmeleri doğal” dedi, sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını vurguladı. AYM ise “Anayasa'nın 26’ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar verdi.