AKP 35 maddeden oluşan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklifle Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen düzenlemeler doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Yüksek Öğretim Kurumu, Karayolları Trafik Kanunu'nu gibi alanlarda düzenlemeler yapılması öngörülüyor.

Teklifte, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda, TSK personelinin rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla değiştirilebilmesine yönelik hüküm yer alıyor. Disiplinsizlikle ilişkilendirilen subayların TSK’dan çıkarılmasına dair Cumhurbaşkanı yetkisi, Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na doğrudan hüküm olarak konulacak.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda insani mayın temizliği faaliyetlerinde kullanılacak araç, teçhizat ve eğitilmiş hayvanlara gümrük muafiyeti tanınmasına ilişkin hüküm yeniden düzenlenecek.

YÖK ÜYELERİNİN ATAMALARI

Anayasa Mahkemesi’nin iptali sonrası, YÖK üyelerinin seçilme ve atama usulleri kanunla netleştirilerek; Üniversitelerarası Kurul’un seçim sürecini tamamlamaması halinde Cumhurbaşkanı’na doğrudan atama yetkisi verilecek. Öte yandan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının istihdamı ve oranı, yeniden düzenlenerek YÖK’e yetki verilecek.

Anayasa Mahkemesi, sendikaların yardım yapabileceği vakıflara ilişkin yetkinin KHK ile düzenlenemeyeceğini belirlemişti. Bu doğrultuda ilgili kanunda değişiklik yapılarak hüküm kanuni dayanağa kavuşturulacak.

Cumhurbaşkanı kararıyla belediye kurulmasına imkân tanıyan hüküm, kamu tüzelkişiliğinin ancak kanunla ya da CBK ile kurulabileceğini öngören Anayasa’nın 123. maddesine aykırı bulunmuştu. Teklif, iptal edilen düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda kanunla yeniden tesis edecek.

İSTİSNA VE MUAFİYETLER

Tarihi Alan Başkanlığı'nın görevlerine dair istisna ve muafiyetler ile mevzi-siper restorasyonları gibi özel işler için bazı mevzuat hükümlerinden muafiyet sağlanacak.

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan yargılamasına ilişkin sürelere dair düzenlemenin KHK ile yapılamayacağını belirtmişti. Bu kapsamda, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 57. maddesi yeniden düzenlenerek ve sürelere dair hüküm anayasal sınırlar içinde kanunla getirilecek.

Biyogüvenlik Kurulu’nun görevlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'na devri sonrası oluşan boşluk giderilerek kurula yapılan tüm atıfların Cumhurbaşkanınca belirlenen merciye yapılmış sayılacağı hükme bağlanacak.