Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz olarak talep edilmesine imkan veren düzenlemeyi iptal etti.
Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki "süresiz olarak" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan iptal hükmü dokuz ay sonra, 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek.
'YOKSULLUK NAFAKASI' KALDIRILMADI
Kararla yoksulluk nafakası tamamen kaldırılmadı. İptal edilen düzenleme, nafakanın süresiz olmasını öngören ibare oldu.
Yeni düzenleme yapılana kadar mevcut hüküm uygulanmaya devam edecek. AYM, yasal boşluk oluşmaması amacıyla TBMM'ye dokuz aylık süre tanıdı.