Endonezya'nın Doğu Java'nın Malang kentinde aynı anda 18 kadınla ilişki yaşadığı öne sürülen bir adamın hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Olayın ortaya çıkmasının ardından internet kullanıcıları, adamın bu kadar çok kadınla ilişki yaşamasının ardındaki nedenleri sorgulamaya başladı. Klinik psikolog Anastasia Sari Dewi ise bu tür davranışların temelinde çoğu zaman sevgiden çok onaylanma ve beğenilme ihtiyacının bulunduğunu belirtti.

Olay, kadınlardan birinin Threads platformunda yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Erkek arkadaşının başka bir kadınla ilişkisi olduğundan şüphelenen kadın, durumu araştırmak için internet kullanıcılarından yardım istedi. Bu paylaşımın ardından aynı adamla ilişki yaşadıklarını iddia eden çok sayıda kadın daha ortaya çıktı. Böylece adamın aynı dönemde 18 kadınla birlikte olduğu iddiası gündeme taşındı.

Olayla ilgili değerlendirmede bulunan klinik psikolog Anastasia Sari Dewi, bir kişinin aynı anda çok sayıda kadınla ilişki yaşamasının arkasında farklı psikolojik motivasyonlar bulunabileceğini söyledi.

24 Kasım 2026'da detikcom'a konuşan Anastasia, bu tür davranışlarda kişinin karşı cins tarafından arzulanma ve beğenilme duygusundan beslenebileceğine dikkat çekti.

Anastasia, "18 kişiye kadar uzanan bu süreçte kişi, yaşadığı heyecandan, karşı cins tarafından arzulanmaktan ve bu arzulanma duygusunun verdiği tatminden keyif alıyor olabilir. Bu durum kişide bir gurur duygusu da yaratabilir" dedi.

Kişinin başkalarını kandırmayı başarmasını kendisi açısından bir başarı olarak görebileceğini belirten Anastasia, bu davranışın zeki ve üstün olduğu yönünde bir algı oluşturabileceğini ifade etti.

Sadakatsizliğin arkasında hangi nedenler var?

Verywell Mind'da yer alan değerlendirmeye göre, sadakatsizliğin tek bir nedeni bulunmuyor. Bireysel özellikler ve ilişkide yaşanan sorunlar, kişinin partnerini aldatma olasılığını artırabiliyor.

Mutsuzluk, ilişkide yaşanan hayal kırıklığı, can sıkıntısı ve bağlılık eksikliği sadakatsizliğin öne çıkan nedenleri arasında yer alıyor. Özellikle ilişkideki sorunların çözümü için yapılan girişimlerin sonuçsuz kalması, kişiyi başka arayışlara yöneltebiliyor.

495 kişi üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmada sadakatsizliğin sekiz temel nedeni belirlendi. Bunlar; öfke, özsaygı sorunları, sevgi eksikliği, bağlılık eksikliği, farklı deneyimler yaşama isteği, ihmal edilme, cinsel arzu ve içinde bulunulan koşullar olarak sıralandı.

Bunların yanı sıra internet üzerinden kurulan ilişkiler, karşılaşılan fırsatlar ve kişisel sınırların yeterince güçlü olmaması da aldatma riskini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Aldatma alışkanlığından kurtulmanın yolu ne?

Anastasia'ya göre sadakatsizlik davranışını tekrarlamamanın en önemli adımlarından biri, kişinin sağlıklı bir aşk ve ilişki anlayışı geliştirmesi. Aksi halde kişi, aynı davranış kalıplarını farklı ilişkilerde yeniden sergileyebiliyor.

Psikolog, kişinin ilişkilerde heyecandan, arzulanma hissinden veya başkalarını kandırmayı başarmanın verdiği duygudan beslenmesi halinde sadakatsizliğin tekrarlanabileceğini belirtti.

Anastasia, bu davranıştan kurtulmak isteyen kişilerin öncelikle ilişkilerinde hangi duyguları aradıklarını ve bu ilişkilerden ne elde etmeye çalıştıklarını anlamaları gerektiğini vurguladı.