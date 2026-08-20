Mississippi’de iki özel mülk sahibinin 20 yılı aşkın süredir yürüttüğü arazi yenileme çalışmaları, Kuzey Amerika’nın en nadir amfibi türlerinden biri olan karanlık gopher kurbağası için yeni bir yaşam alanı sağladı. The Times Of India’da yer alan habere göre çevreciler, Haziran 2026’da özel bir mülkteki sulak alanlara yaklaşık 500 kurbağa salımı gerçekleştirdi.

ÖZEL TARIM ARAZİSİNDE BİR İLK

Çalışma, Mississippi’nin Hancock bölgesinde yer alan ve Jim ile Lori Curry çiftine ait "Woodland Cottage" adlı mülkte yürütüldü. Yapılan salım, bölgedeki tek aktif karanlık gopher kurbağası popülasyonunu oluştururken, federal düzeyde koruma altındaki bu türün ilk kez özel bir tarım arazisine salınmasını sağladı.

Arazi sahipleri 20 yıl önce kesilmiş orman alanlarını ve eski otlakları yerel uzun yapraklı çamlarla yeniden ağaçlandırdı, yerel otları restore etti ve açık orman yapısını korumak amacıyla kontrollü yakma uygulamalarını devreye soktu.

KAPLUMBAĞA YUVALARI KURBAĞALAR İÇİN YAŞAM ALANI OLUŞTURUYOR

Ekosistemin korunmasında bölgede yaşayan gopher kaplumbağalarının kazdığı yeraltı tünelleri kritik rol oynuyor. Derinliği 10 metreye kadar ulaşabilen bu yuvalar; aşırı sıcaklar, kış soğukları ve yangınlara karşı 300’den fazla türe barınak sağlıyor. Yaşamlarının büyük bölümünü yeraltında geçiren karanlık gopher kurbağaları da üreme dönemi hariç bu yuvalara bağımlı bir yaşam sürüyor.

Tarihsel olarak Louisiana, güney Mississippi ve Alabama kıyılarındaki uzun yapraklı çam ormanlarında yaşayan tür; kentleşme, ticari ormancılık ve üreme alanlarının kaybı nedeniyle yok olma noktasına geldi. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi verilerine göre, 1988-2004 yılları arasında türün doğadaki varlığı keskin bir düşüş gösterdi ve üreme popülasyonu yalnızca De Soto Ulusal Ormanı'ndaki tek bir göletle sınırlı kaldı.

SÜREÇ UZMANLAR TARAFINDAN İNCELENECEK

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, projenin özel mülk sahiplerinin ekosistem restorasyonundaki rolünü gösterdiğini belirtti. Kuraklık ve mantar hastalıkları riskine karşı, uzman ekipler salım yapılan alanları izleyerek popülasyonun kendi kendine yetebilir hale gelip gelmediğini takip edecek.