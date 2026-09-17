1986 yılında ABD’nin Cleveland şehrinde Guinness Dünya Rekorları kitabına girmek ve bir yardım kuruluşu için fon toplamak amacıyla düzenlenen dev organizasyon büyük bir felakete dönüştü. United Way adlı kuruluşun aylarca süren hazırlıklarının ardından şehir meydanında serbest bırakılan 1,5 milyon helyum balonu, ilk anlarda gökyüzünde büyüleyici bir görsel şölen oluşturdu. Ancak bölgeye aniden yaklaşan soğuk hava dalgası ve fırtına, yükselmesi beklenen devasa balon bulutunu hızla şehre doğru geri bastırdı.

KOCA ŞEHİR FELAKETİ YAŞADI

Milyonlarca balon adeta renkli bir sis gibi kentin üzerine çökerek hayatı tamamen durdurdu. Yollara ve araçların camlarına düşen balonlar görüş mesafesini sıfıra indirerek art arda zincirleme trafik kazalarına yol açtı. Cleveland Hopkins Uluslararası Havalimanı ise pistleri kaplayan ve uçuş güvenliğini tehlikeye atan balon kütlesi nedeniyle tüm seferleri durdurmak zorunda kaldı.

İKİ BALIKÇI HAYATINI KAYBETTİ

Olayın en acı bilançosu ise Erie Gölü'nde yaşandı. Aynı saatlerde gölde alabora olan bir teknedeki kayıp iki balıkçı için başlatılan Sahil Güvenlik operasyonu, su yüzeyini tamamen kaplayan balonlar yüzünden tıkandı. Arama helikopterleri ve botlar, suyun üzerindeki turuncu ve kırmızı balon denizinde balıkçıların yerini tespit edemedi. Arama çalışmalarının engellenmesi sonucu iki balıkçı boğularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin açtığı davalar ve milyonlarca dolarlık zararların ardından bu olay, tarihin en talihsiz rekor denemelerinden biri olarak kayıtlara geçti.