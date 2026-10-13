Çin 1. Ligi'nin 26. haftası, kural ve mantık sınırlarını zorlayan ilginç bir enstantaneye sahne oldu. Shaanxi Union'ın kendi sahasında Foshan Nanshi'yi konuk ettiği müsabakanın ikinci yarısı başlar başlamaz tribünleri ve ekran başındakileri hayrete düşüren bir an yaşandı.

Mücadelenin 48. dakikasında gelişen atakta, saha içerisinde aynı anda iki farklı topun bulunduğu görüldü. Pozisyonun devamında her iki meşin yuvarlak da eş zamanlı olarak ağlara gitti.

KARAR SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Uluslararası Futbol Oyun Kuralları gereği, sahada oyuna etki eden ikinci bir yabancı cisim veya top bulunduğunda hakemin oyunu derhal durdurup hakem atışıyla yeniden başlatması gerekirken, maçın hakemi inanılmaz bir karara imza attı:

Pozisyonu iptal etmesi gereken karşılaşmanın orta hakemi, tereddüt etmeden golü nizami kabul ederek santra noktasını gösterdi.

Kararın ardından rakip takım futbolcuları ve teknik heyeti hakeme uzun süre sert itirazlarda bulundu. İtirazlarla birlikte gelen uyarıya kulak veren hakem, golü iptal etti.

DÜNYA BU GOLÜ KONUŞTU

İki topun aynı anda ağlara gittiği ve hakemin ilk etapta golü onayladığı o anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak uluslararası spor kamuoyunda viral hale geldi.

Yaşanan kural tartışması ve şaşkınlığın gölgesinde devam eden karşılaşmada ev sahibi ekip üstün bir oyun ortaya koydu. Tartışmalı anların damga vurduğu gollü randevuda Shaanxi Union, sahadan 5-1'lik farklı galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.