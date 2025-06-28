Yeni bir otomobil satın alırken göz önünde bulundurulan kriterler genellikle performans, güvenlik ve yakıt tüketimi gibi teknik detaylar olsa da uzmanlar dış renk seçiminin de finansal açıdan önemli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Bir otomobil yayınının editörü, renk tercihinin kişisel bir zevkten öte, satın alma maliyetlerini doğrudan etkileyebilecek bir unsur haline geldiğini belirtti. Zira bazı üreticiler, özellikle popüler olmayan ya da özel kaplama renkler için ek ücret talep ediyor. Bu fark ise sadece peşin fiyatı değil, araç kredisi kullananlar için aylık ödeme planlarını da etkileyebiliyor.

BELLİ BİR RENK İÇİN EKSTRA BEDEL TALEP EDİYORLAR

Mesela aynı segmentteki iki farklı araç modelinde, biri belirli bir renk için ek ücret talep ederken, diğeri geniş bir renk yelpazesini ekstra bedel istemeden sunabiliyor. Bu durum toplam maliyette yüzlerce liralık fark yaratabiliyor. Uzmanlar, bu küçük gibi görünen detayın bazı kullanıcılar için bir aracı tercih edip etmemede belirleyici olabileceğini vurguluyor.

Ayrıca sadexce sıfır araç alırken değil, ikinci el piyasasında da dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. Sürücülerin büyük çoğunluğu, ikinci el bir aracı satın almadan önce profesyonel bir kontrol yaptırmıyor. Bu da daha sonra ortaya çıkabilecek büyük masrafların önünü açabiliyor.

Konuya ilişkin yapılan bir araştırma, ikinci el araç alan kişilerin neredeyse %80’inin aracı teknik incelemeden geçirmeden satın aldığını ortaya koydu. Uzmanlar, araçtaki temel kontrollerin atlanmasının, ileride ciddi tamirat giderleriyle karşılaşma riskini artırdığını söylüyor.

UZMANLARDAN SÜRÜCÜLERE 2 KRİTİK UYARI

1- Araç rengi seçiminde yalnızca görselliğe değil, olası ek maliyetlere de dikkat edin.

2- İkinci el araç alırken mutlaka detaylı ekspertiz yaptırın; aksi takdirde gizli arızalar ciddi masraflara yol açabilir.