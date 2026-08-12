Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, yeni sezonda farklı dizilerle ekranlarda olacak. Aynı evin iki ünlü ismi, bu kez birbirlerine rakip yapımlarda başrol üstlenecek. Çiftin projeleri merak edilirken, yeni dizilerinden alacakları konuşulan ücretler de magazin gündemine geldi.

İKİ FARKLI DİZİ, İKİ FARKLI RAKAM

Akşam gazetesinin haberine göre Fahriye Evcen, “Hamal” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Evcen’in yeni projesinde bölüm başına alacağı ücretin 2,5 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Burak Özçivit ise “Güneş’in Doğduğu Yer” dizisinin başrolünde yer alacak. Ünlü oyuncunun yapımdan bölüm başına 4,5 milyon TL kazanacağı konuşuluyor.

KAZANÇLARIYLA YİNE GÜNDEMDELER

Sık sık kazançlarıyla gündeme gelen Özçivit ve Evcen’in yeni projelerinden elde edeceği konuşulan gelir, iki oyuncunun aynı sezonda farklı yapımlarda yer almasıyla daha da dikkat çekti.

İddialara göre Evcen’in bölüm başı ücreti ile Özçivit’in kazancı arasında da 2 milyon TL fark bulunuyor.

HAFTALIK KAZANÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Konuşulan bölüm ücretleri üzerinden hesaplandığında ünlü çiftin bir haftalık toplam kazancı 7 milyon TL'yi buluyor.

Fahriye Evcen’in 2,5 milyon TL, Burak Özçivit’in ise 4,5 milyon TL kazanacağı iddiası doğru çıkarsa, çift yeni sezonda ekran başındaki rekabetin yanı sıra kazançlarıyla da çok konuşulacak.