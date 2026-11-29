İstanbul’un Şişli ilçesi Nişantaşı semtinde bulunan bir eğlence mekanına 2 gün arayla düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda, 2'si güvenlik görevlisi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklanırken, saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk saldırı, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 04.55 sıralarında meydana geldi. Eğlence mekanının önünde bekleyen Kerem E. (22), Hami Y. ve güvenlik görevlisi Tolga Ç. (28), kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu ayaklarından yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, polis ekipleri olay yerinde 2 boş kovan, 1 mermi ve 1 tabanca ele geçirdi.

2 GÜN SONRA BİR KEZ DAHA ATEŞ AÇILDI

İlk olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra, 1 Haziran Pazartesi günü saat 05.20 sıralarında aynı mekan bir kez daha hedef alındı. Kasklı ve siyah kıyafetli bir şüpheli, iş yerine doğru tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırıda mekanın güvenlik görevlisi Yasin B. (27) kasığından yaralanırken, kurşunlardan biri çevredeki bir mağazanın camına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Yasin B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri incelemesinde 7 boş kovan ve 1 mermi bulundu.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 5'İ TUTUKLANDI

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmada, her iki saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüpheli yakalandı. İlk olayla ilgili Ahmet A., Hüseyin A., Erol A., Ünal İ., Yusuf D. ve İbrahim İ.; ikinci olayla ilgili ise S.Ö., B.E., N.A., U.O. ve C.H. gözaltına alındı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A., Hüseyin A., İbrahim İ., S.Ö. ve B.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 6 şüpheli Erol A., Ünal İ., N.A., Yusuf D., U.O. ve C.H. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

SALDIRININ NEDENİ VE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında saldırıların arka planı da aydınlatıldı. Olayların, mekanda bir dönem tanıtım ve organizasyon işleri yapan eski bir personelin işletme sahipleriyle yaşadığı anlaşmazlık sonrası işten ayrılmasıyla başladığı tespit edildi. Eski çalışanın bir süre sonra kız arkadaşlarıyla eğlenmek için mekana geldiği ancak içeri alınmadığı, bunun üzerine çıkan tartışmanın silahlı saldırılara dönüştüğü belirlendi. İlk saldırı şüphelilerinden Ahmet A. ise emniyetteki ifadesinde güvenlik görevlisiyle aralarında husumet bulunduğunu ve bu nedenle ateş açtığını öne sürdü.

Öte yandan her iki saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin mekana doğru ateş açtıkları ve ardından hızla olay yerinden kaçtıkları anlar yer aldı.