Şili'nin Şili Chico kasabası ile Arjantin'in Los Antiguos kenti aynı göl kıyısında yan yana yer almasına rağmen, iki ülke 1985 yılındaki sınır anlaşmazlığı kapsamında göl üzerindeki adaları birbirine devretti. Bölgedeki sınır hattı belirlenirken coğrafi yakınlık yerine jeopolitik denge gözetilerek karşılıklı kıyı şeridi takası gerçekleştirildi.

GÖL ÜZERİNDEKİ SINIR HATTI NASIL BELİRLENDİ?

Güney Amerika kıtasının en derin gölü olma özelliğini taşıyan General Carrera, Şili ve Arjantin arasındaki sınır bölgesinde yer alıyor. 1985 yılında bölgedeki sınır anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak amacıyla yürütülen müzakerelerde, göl üzerindeki sınır çizgisi yeniden ele alındı. Görüşmeler sonucunda standart coğrafi konum kriterleri yerine iki ülkenin jeopolitik dengeleri esas alındı.

ADALAR VE KIYI ŞERİTLERİ KARŞILIKLI OLARAK TAKAS EDİLDİ

Anlaşma kapsamında göl içerisinde yer alan adalar iki ülke arasında karşılıklı olarak devredildi. Aynı zamanda göl kıyısındaki belirli kıyı şeritlerinin de takas edilmesiyle sınır hattına son şekli verildi. Bu düzenlemeyle birlikte birbirine çok yakın konumda bulunan Şili Chico kasabası ile Los Antiguos kenti arasındaki idari sınırlar netleştirildi.

Sınır hattının belirlenmesinin ardından iki yerleşim yeri arasındaki günlük yaşamı ve ticari hareketliliği kolaylaştırmak amacıyla özel bir sınır kapısı kuruldu. Uygulanan bu sistemle birlikte iki ülkenin vatandaşları pasaport ibraz etmeden, yalnızca kimlik kartlarıyla sınır geçişi yapabiliyor.

VATANDAŞLAR DİĞER ÜLKENİN MARKETLERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPIYOR

Özel sınır kapısının sağladığı hızlı geçiş imkanı, bölge halkının günlük ihtiyaçlarını sınırın diğer tarafından karşılamasına olanak tanıyor. Şili Chico ve Los Antiguos sakinleri, kimlik kartlarıyla sınırı geçerek komşu ülkedeki marketlerden doğrudan alışveriş yapabiliyor.