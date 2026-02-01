Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerine geçen aralık ve ocak aylarında silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Görgü tanıklarının ifadesi ve yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelemesinde, her iki eylemin de kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen çete üyelerince gerçekleştirildiğini belirledi.

Yaklaşık 50 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametleri tespit edildi. Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suça karıştığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Aynı iş yerine üçüncü kez eylem hazırlığında olduğu tespit edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüphelilerin eylemleri gerçekleştirdiği anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, gece saatlerinde kapalı olan iş yerinin önüne gelen bir şüphelinin defalarca camlara doğru ateş ettiği yer aldı.

İkinci olayın kamera kayıtlarında ise saldırganın silahının tutukluk yapması üzerine teşebbüste kaldığı, kaçtığı sırada arkasına dönüp ateş ederek bölgeden uzaklaştığı görülüyor.