ABD'de Boston yakınlarında yer alan ve Mass General Brigham bünyesindeki newton-Wellesley Hastanesi'nin 5. katındaki doğum servisinde çalışan hemşirelerin aynı türden sağlık sorunları yaşaması, "Sadece tesadüf mü?" sorusunu gündeme getirdi. Hastane yönetimi, iddialar üzerine harekete geçerek 1 Nisan'dan bu yana 11 personelle görüşmeler yaptı.

"ÇEVRESEL BİR RİSK BULUNAMADI"

Hastane tarafından yapılan açıklamada hemşirelerin bireysel sağlık geçmişleri ve risk faktörleri doğrultusunda değerlendirildiği, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yönergelerine uygun olarak Aralık 2024'te çevresel analizlerin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan kapsamlı incelemelerde beyin tümörleriyle bağlantılı olabilecek herhangi bir çevresel risk tespit edilememiştir" denildi.

SENDİKAYA GÖRE MESELENİN ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR

Öte yandan Massachusetts Hemşireler Birliği (MNA) ise hastane yönetiminin yaptığı çevresel testlerin yetersiz olduğu görüşünde. Sendika temsilcileri, hastanedeki personelden şimdiye dek 300'den fazla bildirim aldıklarını ve meselenin üstünün örtülüyor olabileceğini öne sürdü.

MNA, olayın detaylarını öğrenmek ve olası bir sağlık tehdidini ortaya çıkarmak amacıyla tıbbi kayıtları toplamaya ve yeni görüşmeler yapmaya devam ediyor. Sendika, hastane yönetiminin sonuları önceden belirlediğini ve çalışanları korumak yerine kurumu korumayı öncelediğini iddia etti.

Olayın tesadüf mü yoksa ihmal mi olduğu sorusu halen belirsizliğini korurken, konuyla ilgili hastane yönetimi yeni bir toplantı yapacağını açıkladı.