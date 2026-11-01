İstanbul Bağcılar'daki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ), yük motosikleti sürücüsünün aynı motosiklete iki kez çarpması sonucu yardıma gelen bir kişi yaralandı. Peş peşe yaşanan iki kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ekim'de saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Üç tekerlekli yük motosikletine binen sürücü, aracını çalıştırdığı sırada gaza basınca yol kenarında park halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

YARDIMA GELDİ, İKİ ARACIN ARASINDA SIKIŞTI

Devrilen motosikleti kaldırmak için bir kişi yardıma geldi. Bu sırada yeniden yük motosikletine binen sürücü, gaza basınca aynı motosiklete ikinci kez çarptı.

Motosikleti tutan kişi, çarpmanın etkisiyle otomobil ile motosiklet arasında sıkıştı. Sağ bacağından hafif yaralanan kişinin, güvenlik kamerası görüntülerinde bacağını tutarak kaldırıma oturduğu görüldü.