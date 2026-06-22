Özellikle elektrikli ısıtıcılar, mikrodalga fırınlar, kahve makineleri, tost makineleri ve klima gibi yüksek güç tüketen cihazların aynı prize bağlanması risk oluşturuyor. Çoklu prizlerin yeni enerji üretmediğini, yalnızca mevcut elektriği farklı çıkışlara dağıttığını belirten uzmanlar, bu nedenle aynı devredeki yükün değişmediğine dikkat çekiyor. Yani bir uzatma kablosunda altı priz bulunması, daha fazla güç kullanılabileceği anlamına gelmiyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Elektrik tesisatındaki aşırı yüklenme genellikle bazı işaretler veriyor. Işıkların titremesi, sigortaların sık sık atması, prizlerin veya fişlerin ısınması, yanık kokusu oluşması ve prizlerden gelen cızırtı sesleri olası bir soruna işaret edebiliyor. Uzmanlar, bu belirtilerin fark edilmesi halinde cihazların prizden çekilmesini ve bir elektrik uzmanına başvurulmasını öneriyor.

UZATMA KABLOLARINI BİRBİRİNE BAĞLAMAYIN

En tehlikeli alışkanlıklardan biri de bir uzatma kablosunu başka bir uzatma kablosuna bağlayarak kullanım alanını genişletmek. 'Zincirleme bağlantı' olarak bilinen bu yöntem, aşırı ısınma ve kısa devre riskini önemli ölçüde artırıyor. Uzmanlar, yüksek güç çeken cihazların doğrudan duvar prizine bağlanmasını ve evde sürekli uzatma kablosu ihtiyacı oluşuyorsa yeni priz hattı çekilmesini tavsiye ediyor.