YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve mahkeme kararıyla CHP'nin Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantılarını peş peşe yapacak. İki partinin de grup toplantısı aynı salında yapılacak.

Özel, YENİ Parti lideri olarak ilk kez açık grup toplantısında konuşacak. Kılıçdaroğlu ise mutlak butlan kararının ardından ilk kez Meclis'te CHP kürsüsüne çıkacak.

Özgür Özel kürsüye 11.45'te, Kılıçdaroğlu ise 13.30'da çıkacak.

YENİ PARTİ'NİN İLK AÇIK GRUP TOPLANTISI

Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak, bugüne ilişkin gelişmeleri şöyle aktardı:

Özgür Özel'in YENİ Parti Genel Başkanı olarak yapacağı ilk açık grup toplantısı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da butlan kararının ardından ilk Meclis'e gelişi, ilk grup toplantısını yapmış olacak.

Peki ne gibi mesajlar verilmesini bekliyoruz bugünkü grup toplantılarında? Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir iddiada bulundu geçtiğimiz gün. 'Bana bir teklifle geldiler. Benim grup başkanı olarak kalmamı, Kemal Bey'in genel başkan olarak kalacağını söylediler. İleride milletvekili seçilip sonra meclis başkanlığına istediğini ifade ettiler. Böyle bir teklifte bulundular' dedi. Bugün her iki tarafında bu konu gündemlerinde olabilir.

Öte yandan belediyelere yönelik operasyonlar ki bu sabah CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelikle gözaltı bugün Özgür Özel'in gündeminde yeni partinin kuruluş süreci, ekonomi ve yine yeni partinin örgütlenmesine dair üyeliklere dair son verilerde yine Özgül Özel başlıkları arasında olacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN SON GRUP TOPLANTISI 2023'TEYDİ

Kemal Kılıçdaroğlu da en son ne zaman kürsüdeydi diye baktığımızda En son 2023'te grup toplantısında konuştu Mart 2023 veda etti gruba Niye? Cumhurbaşkanı adayı oluyordu. O yüzden CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrıldı, son grup toplantısını yaptı. O vedadan sonra ilk kez grup toplantısını gerçekleştiriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Geçen hafta kapalı grup toplantısı vardı meclis seçimleri için ona da katılmamıştı. Bugün de hem Özgür Özel'in kendisine yönelik iddiaları, eleştirileri bunlara yanıt verebilir. Hem de kurultay süreciyle belki dair cümleler duyabiliriz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan.